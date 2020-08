Joyriders verknallen seizoensstart van derdeprovincialer door voetbalveld volledig om te ploegen: “Schade is dit jaar niet meer te herstellen”

Oudenaarde / Nederename -

Andermaal is voetbalclub VV Volkegem in Oudenaarde het slachtoffer geworden van vandalisme. Met een auto werden verschillende diepe sporen getrokken in het nieuw ingezaaide terrein aan de Pelikaanstraat in Nederename. De club smeekt het stadsbestuur om hulp, maar die komt er voorlopig niet.