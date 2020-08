Bijzondere zwangerschap voor Pairi Daiza

Pairi Daiza mag binnenkort een jonge Sumatraanse orang-oetan verwelkomen. Een zegen voor de bedreigde dieren, waarvan er door stroperij en ontbossing slechts 14.000 meer overblijven in de natuur. Pairi Daiza Foundation zet dan ook haar schouders onder een project voor het herbebossen van regenwouden in Indonesië, waar deze mensapen van nature voorkomen.

“Ons 16-jarige orang-oetanvrouwtje Sari is in blijde verwachting”, meldt het dierenpark via een persmededeling. Het wordt het tweede jong voor Sari, die samen met zoontje Berani (vier jaar oud) en diens vader Ujian (26 jaar oud) leeft in de Indonesische bloementempel die in Pairi Daiza terug te vinden is. “Net zoals bij de mens duurt de zwangerschap van een orang-oetan om en bij de 9 maanden. De geboorte is uitgerekend voor het eindejaar. Een mooier nieuwjaarscadeau kan Sari haar soort niet geven.”

Zoals bij elke zwangerschap blijft het natuurlijk ook de komende maanden de vingers kruisen. Het voltallige orang-oetanteam van Pairi Daiza, alsook de medische en zoölogische experts, volgen de zwangere Sari, die al een klein zwangerschapsbuikje begint te vertonen, dagelijks op om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Woensdag, de ‘dag van de orang-oetan’ zal bij Pairi Daiza helemaal in het teken staan van het dier.