Eupen stunt opnieuw en haalt Victor Vazquez terug naar België

KAS Eupen blijft zich roeren op de transfermarkt. Met de Spanjaard Victor Vazquez halen ze opnieuw een klinkende naam binnen. De voormalige draaischijf van Club Brugge komt transfervrij over van Umm Salal in Qatar.

Vazquez slaagde vandaag voor zijn medische testen en tekent tot 2022 aan de Kehrweg. Eerder strikten de Panda’s al de 35-jarige Braziliaanse verdediger Adriano Correia. Net als Adriano heeft Vazquez een verleden bij FC Barcelona.

Sportief directeur Jordi Condom is trots op de nieuwe aanwinst. “Met Victor Vazquez halen we een speler met internationale ervaring binnen. Hij is een aanwinst voor ons aanvallende compartiment: hij kan een doelpunt maken en een beslissende pass trappen. Bovendien kent hij de Belgische competitie al, door zijn passage bij Club Brugge. Alle jonge spelers in onze selectie kunnen profiteren van zijn aanwezigheid.”