Trump haalt uit naar Nieuw-Zeeland wegens corona-opstoot, Nieuw-Zeeland telt 13 nieuwe besmettingen

Donald Trump heeft uitgehaald naar Nieuw-Zeeland vanwege de opstoot aan coronagevallen. “Ze hebben het helemaal niet verslagen”, zei hij. Nieuw-Zeeland noteerde een record aan nieuwe besmetting, namelijk dertien.

Ondanks het bijzonder lage aantal coronagevallen maakt het land zich toch zorgen. Genoeg ammunitie voor Trump om de Nieuw-Zeelandse presidente aan te vallen. “Ze zeiden dat ze het verslagen hadden. Ze hadden gewonnen en het stond op hun voorpagina om mij iets duidelijk te maken. En nu is er een nieuwe golf”, zei Trump op een verkiezingsbijeenkomst.

Premier Jacinda Ardern liet het daar niet bij. Op een persconferentie zei ze dat Nieuw-Zeeland en Amerika niet te vergelijken zijn. Op maandag had Nieuw-Zeeland negen besmettingen, op dinsdag dertien. Terwijl de VS op maandag nog 42.000 nieuwe besmettingen telde. In de VS stierven ook al 170.000 mensen aan Covid-19, in Nieuw-Zeeland 22.

Het land besloot niet in lockdown te gaan voor een besmettingscluster van 69 mensen. De premier is er van overtuigd dat de uitbraak onder controle is.