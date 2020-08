Noord-Korea neemt honden in beslag om voedseltekorten te helpen opvangen: “Decadent westers verschijnsel”

In Noord-Korea is het niet langer toegestaan om een hond te houden als huisdier te houden. De dieren worden in beslag genomen omdat ze een “decadent westers verschijnsel” zijn, aldus de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze zullen gedood worden om de voedseltekorten in het weinig welvarende land op te vangen.

Het is de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo dat het nieuws naar buiten brengt. Sinds juli zou het al verboden zijn om honden te houden als huisdier. In Noord-Korea worden ze gezien als een “decadent westers verschijnsel”, en het zijn vooral rijke gezinnen in hoofdstad Pyongyang die de viervoeters in huis hebben.

Volgens de bron van Chosun Ilbo is de overheid een lijst aan het opstellen van huishoudens met een hond. “Zij worden verplicht om hun dier af te staan en te laten doden. Als ze dat niet willen, wordt het dier in beslag genomen.” Enkele van de honden worden volgens de bron naar door de staat gerunde dierentuinen gebracht, maar het grootste deel van de dieren wordt aan vleesrestaurants geschonken om het voedseltekort te helpen opvangen. Er woedt een aanzienlijke economische crisis in het altijd al weinig welvarende Noord-Korea.