Koppel van wapenfreaks dat Black Lives Matter-betogers bedreigde, wordt gastspreker op Republikeinse conventie

Het echtpaar dat in de Amerikaanse stad Saint Louis wapens richtte op vreedzame Black Lives Matter-demonstranten, zal tijdens de Republikeinse Conventie van volgende week het woord krijgen. Dat meldt The Washington Post op basis van adviseurs van president Donald Trump.

Wereldberoemd - of zeg gerust berucht - waren Patricia en Mark McCloskey van de ene dag op de andere door foto’s en video’s waarop te zien is dat ze met een pistool en een geweer actievoerders uit hun afgeschermde woonwijk wilden weren. De demonstranten liepen in een mars door Saint Louis en kwamen daarbij langs het huis van het echtpaar. De protestmars was bedoeld om aandacht te vragen voor systemisch racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

Het echtpaar werd aangeklaagd wegens ongeoorloofd wapengebruik. Het Witte Huis heeft de man en vrouw meerdere keren verdedigd.

Online bijeenkomst

Over de verdere invulling van de Republikeinse Conventie wordt steeds meer duidelijk. De bijeenkomst vindt volgende week grotendeels online plaats. Naast Trump en vicepresident Mike Pence spreken onder meer een vader van een slachtoffer van de schietpartij op een school in Parkland en activist tegen abortus.

Trump houdt zijn toespraak waarschijnlijk in het Witte Huis. Dat is nog nooit eerder vertoond en Democraten noemen het ongepast, omdat hij de toespraak houdt als presidentskandidaat en niet als president.