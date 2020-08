John Obi Mikel keert terug naar Engeland

Iets meer dan een jaar na zijn vertrek bij Middlesbrough, keert de Nigeriaan John Obi Mikel terug naar Engeland. Hij vindt onderdak bij tweedeklasser Stoke City, de club van onze landgenoot Thibaud Verlinden en afgelopen seizoen de nummer vijf in de Championship.

De intussen 33-jarige verdedigende middenvelder, jarenlang stofzuiger op het Chelsea-middenveld, liet medio maart zijn contract bij de Turkse topclub Trabzonspor, op dat moment koploper in Turkije, in onderling overleg ontbinden. De ex-international was van mening dat er na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus beter niet meer gevoetbald kon worden. “Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me er niet goed bij om in deze omstandigheden te voetballen. Iedereen zou thuis moeten zijn in deze moeilijke periode, bij zijn familie en geliefden”, schreef hij toen op sociale media.

Obi Mikel was jarenlang sterkhouder bij Chelsea (2006-2017). Na een passage bij Tianjin Teda in China speelde hij begin vorig jaar bij Middlesbrough in de Championship. Begin vorig seizoen trok hij naar Trabzonspor. De middenvelder telt 89 caps (6 goals). In 2013 won hij met zijn landgenoten de Africa Cup. Vorig jaar zwaaide hij er af met brons.