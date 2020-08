Pick-uptruck ramt geparkeerde wagens in Herent

Herent -

Een pick-uptruck heeft maandagavond een zwaar ongeval veroorzaakt op de Mechelsesteenweg in het Vlaams-Brabantse Herent. Dat meldt regionale zender ROB-tv. Een bewakingscamera van garage MSCP filmde hoe de pick-up over de weg slingerde na een gevaarlijk manoeuvre en richting de parking van de garage reed. De bestuurder raakte eerst een auto om uiteindelijk tegen een geparkeerde Audi tot stilstand te komen. Beide auto’s zijn total loss, de omheining van de garage én die van de buren is kapot.