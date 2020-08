Dodelijk arbeidsongeval in Suikerpark: chauffeur komt in water spaarbekken terecht en overlijdt

Veurne - Op het terrein van de voormalige suikerfabriek in Veurne is deze middag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 35-jarige Poolse chauffeur die met een grote dumper met aarde reed kantelde plots en kwam in het water van het spaarbekken terecht.

Het tragische ongeval aan de site van het Suikerpark aan de Nijverheidsstraat gebeurde rond 13 uur. Een chauffeur die met een dumper vlak naast het spaarbekken reed dook plots het water in. Het gevaarte kantelde en kwam op zijn dak in het water terecht. Omstaanders belden onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse met duikers maar het duurde even voor de chauffeur gevonden kon worden. In afwachting stond een MUG-team en een ambulance ter plaatse. “Het ongeval kende helaas een fatale afloop”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Toen de chauffeur boven gehaald kon worden bleek hij overleden te zijn. De chauffeur kon ook niet meer gereanimeerd worden. Momenteel worden de omstandigheden van het ongeval nog onderzocht.”

Het slachtoffer is een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit. “Mogelijk maakte de chauffeur een stuurfout.”

Wegenwerken

Op de voormalige site van de Suikerfabriek is momenteel heel wat bedrijvigheid op het 49 hectare grote terrein. De suikerfabriek sloot in 2005 en krijgt een herbestemming. Er wordt onder andere een volledig nieuwe woonwijk aangelegd met twee woontorens. Er komen 450 nieuwe woningen op de site. Er zijn ook heel wat riolerings- en wegenwerken. Het is wellicht bij die werken dat het fout gelopen is. De politie voert nog verder onderzoek en wellicht wordt ook het arbeidsauditoraat verwittigd, aangezien het om een arbeidsongeval gaat.