Honderdtwintig Duitsers krijgen drie jaar lang basisinkomen van 1.200 euro per maand

In de Duitse hoofdstad Berlijn is dinsdag het startschot gegeven van een grootschalige studie rond het basisinkomen. Er zullen 120 mensen geselecteerd worden die gedurende drie jaar elke maand 1.200 euro per maand zullen krijgen, zo kondigde het Duitse instituut voor economisch onderzoek (DIW) aan.

De geselecteerde personen zullen vermoedelijk vanaf de lente van volgend jaar het basisinkomen krijgen, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. Het wordt gefinancierd door private donaties.

“We willen weten hoe het basisinkomen het gedrag en de mentaliteit beïnvloedt en of het kan helpen om de huidige uitdagingen in de samenleving aan te pakken”, aldus Michael Bohmeyer, de initiatiefnemer van de vereniging Mein Grundeinkommen. Die is ook bij de studie betrokken, net als onderzoekers van het Max Planck-instituut en de universiteit van Keulen.

Onbekend terrein

Jürgen Schupp van het DIW wees erop dat er wel al studies zijn geweest naar het basisinkomen, maar dat de resultaten ervan beperkt bleven. “Ze zijn gedateerd, niet veralgemeenbaar of alleen gericht op werklozen. In dat opzicht begeven we ons met dit proefproject op economisch onbekend terrein.”

“Deze studie is een reuzenkans om de theoretische debatten die al jaren aan de gang zijn over het onvoorwaardelijke basisinkomen, in de sociale werkelijkheid uit te testen”, aldus nog Schupp.