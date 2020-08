Lachaert wil iedereen opnieuw met open vizier uitnodigen: “Politiek moet haar meningsverschillen overstijgen”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil de opdracht die hij van de koning gekregen heeft in alle discretie uitvoeren. Hij start zijn opdracht niet met één piste voor ogen. Het is de bedoeling opnieuw de verschillende partijen uit te nodigen en met een open vizier van start te gaan.

Na het ontslag van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette stuurde koning Filip dinsdag Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert het veld in. Bedoeling is dat hij over tien dagen een eerste verslag uitbrengt op het Paleis.

“Het land bevindt zich in een van de grootste crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog”, reageert Lachaert na zijn benoeming. “Er is nood aan een sterke regering, met een breed draagvlak en een evenwichtig beleid. In moeilijke tijden moet de politiek haar meningsverschillen overstijgen. We hebben nog enkele weken om een volwaardige regering te maken, ten dienste van de bevolking. Deze opdracht zal in alle discretie uitgevoerd worden, om zo het nodige vertrouwen tussen partijen tot stand te brengen.”

Bubbel van vijf

De poging van De Wever en Magnette strandde toen ze er niet in slaagden hun ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, SP.A, CDH en CD&V) uit te breiden om onderhandelingen rond hun startnota op te starten. Daarbij werd expliciet richting Open VLD gekeken, dus zonder zusterpartij MR, maar voorzitter Lachaert hield de boot af.

Lachaert was eerder al eens aan zet, samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V), maar dat was zonder demarche van het Paleis. Zij probeerden een meerderheid op de been te brengen die voortborduurde op de huidige regering-Wilmès. Die poging werd stopgezet toen bleek dat PS en N-VA naar mekaar toegroeiden, of toch op zijn minst bereid bleken samen te onderhandelen.

In de omgeving van Lachaert valt te horen dat hij met een open vizier wil starten. Lachaert wil opnieuw alle partijen uitnodigen, zonder exclusieven of veto’s, zodat geen enkele piste wordt uitgesloten.

MR klaar voor snelle formatie

De MR staat klaar om snel een federale regering te vormen die over een meerderheid in de Kamer beschikt. Dat heeft voorzitter Georges-Louis Bouchez na de aanstelling van Lachaert op Twitter geschreven. Bouchez wenst hem alle succes toe. “Hij heeft alle kwaliteiten om in deze moeilijke opdracht te slagen: een intelligente man uit één stuk, een werker. Samen voor een sterk en efficiënt België.”

De voorbije weken, toen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) koninklijk opdrachthouders waren, weigerden Lachaert en Bouchez hun beider partijen uit elkaar te laten spelen. Nu werd Lachaert dus zelf met een opdracht belast.