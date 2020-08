Egbert Lachaert is twaalfde persoon die van koning Filip opdracht krijgt om oplossing te zoeken

Egbert Lachaert is al de twaalfde persoon die door koning Filip het veld ingestuurd wordt sinds de federale verkiezingen op 26 mei 2019. Sindsdien passeerden tal van preformateurs en informateurs op het paleis, maar dat leverde nog geen resultaat op.

Net na de verkiezingen, op 30 mei, stuurde de koning Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) het veld in als informateurs. Toen al bleek dat het een schier onmogelijke opdracht dreigde te worden om de partijen met elkaar te verzoenen en een regering te vormen.

Dat stelden ook Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) vast: zij kregen op 8 oktober van de koning om als preformateurs een oplossing te zoeken. Een maand later, op 5 november, nam PS-voorzitter Paul Magnette de fakkel over als informateur.

Toen ook dat nergens toe leidde, stelde de koning CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan als informateurs. Koen Geens, partijgenoot van Coens, was de volgende die aan zet kwam. Hij werd koninklijk opdrachthouder en stelde net zo goed vast dat er geen beweging te krijgen was in de formatie.

Op 19 februari kwamen de voorzitters van de Kamer en de Senaat, Sabine Laruelle (MR) en Patrick Dewael (Open VLD) aan zet. Ook zij werden koninklijk opdrachthouder, maar ook dat leverde geen regering op.

Tussendoor werd tijd gewonnen met het vormen van een noodregering met volmachten op 15 maart. Paul Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau begonnen op 16 mei met een eigen snuffelronde, waarna de ‘drie koningen’ Joachim Coens, Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert (Open VLD) ook op eigen houtje probeerden gesprekken aan te knopen. De koning gaf geen van hen een opdracht: het ging om eigen initiatieven. Zonder het verhoopte resultaat.

Op 19 juli was er dan hoop toen koning Filip N-VA-voorzitter Bart De Wever en Paul Magnette aanstelde tot preformateurs. Zij dienden maandagochtend hun ontslag in, en dat werd dinsdagnamiddag aanvaard door de koning. Hij stelde daarop Egbert Lachaert aan als opdrachthouder. Hij is de twaalfde persoon in vijftien maanden tijd die van de koning de opdracht krijgt om een oplossing te zoeken voor de vorming van een federale regering. Zijn taak is het doemscenario van nieuwe verkiezingen af te wenden.

