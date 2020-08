Nog een doelman voor OHL: Brys ziet Venezolaan Romo terug

De 30-jarige Rafael Romo tekende een contract voor twee seizoenen bij OH Leuven. De nationale doelman van Venezuela vindt in Leuven zijn ex-coach Marc Brys terug. Romo gaat de concurrentie aan met Keet en Iversen voor een plekje tussen de palen.

Vorig seizoen keepte Romo in de Deense Superligaen. Daar stond de 1m97 grote doelman 31 keer onder de lat bij Silkeborg IF. In de campagne 2018-2019 verdedigde de veertienvoudige nationale doelman van Venezuela het doel van de Cypriotische topclub APOEL Nicosia.

Romo, die al een paar dagen meetraint, vindt bij OHL Marc Brys en Bram Verbist terug. Onder hen keepte Rafael een fantastisch seizoen bij Beerschot. In het seizoen 2017-2018 miste Romo geen enkele minuut in de Proximus League. In zowat de helft van de 30 partijen bij de Mannekes hield hij de nul. Dat leverde hem de bijnaam ‘Mister Clean Sheet’ op.

Voor zijn komst naar Beerschot had Romo al naam gemaakt bij AEL Limassol, waar hij 34 keer onder de lat stond. Hij depanneerde ook even Watford FC in de Premier League. In zijn thuisland kwam Romo 78 keer in actie voor Mineros de Guayana.

Wim De Corte, Technisch Directeur OHL: “Rafael Romo is een ervaren doelman met een sterke winnaarsmentaliteit. Hij kent de Belgische competitie vrij goed en werkte al samen met Marc Brys. Romo is klaar om onze selectie te versterken.”