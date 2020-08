Vermeend Hezbollah-lid schuldig verklaard aan dood van Rafik Hariri

Het VN-tribunaal in den Haag heeft een van de beklaagden, Salim Jamil Ayyash, schuldig bevonden aan de moord in 2005 op de vroegere Libanese premier Rafik Hariri. De drie andere aangeklaagden werden vrijgesproken. Het proces heeft zes jaar aangesleept.

Op 14 februari 2005 ging in Beiroet een zware autobom af in de buurt van Rafiki Hariri. De ex-premier kwam om, net als 21 anderen. 226 raakten gewond. Door de zware bom werd het wegdek opengereten en was er een krater van zo’n tien meter. Daarna was er vooral veel speculatie: zat sjiitische Hezbollah achter de aanslag op de soenniet Hariri of niet?

De rechters van het VN-tribunaal over de moord zeiden dinsdag dat ze geen directe bewijzen hebben gevonden voor betrokkenheid van de Hezbollah en Syrië. Hoofdverdachte Salim Jamil Ayyash werd wel op alle punten schuldig bevonden aan de moord. Zijn strafmaat wordt later bepaald. De drie andere aangeklaagden werden vrijgesproken.

Geen van de vier was aanwezig in Den Haag. Salim Ayyash is vermoedelijk op vrije voet, de Libanese overheid kon hem naar verluidt nooit traceren.

Zoon aanvaardt uitspraak

Saad Hariri, de zoon van de vermoorde Hariri, aanvaardt de uitspraak. Tientallen aanhangers van de vroegere premier kwamen samen aan het graf van Rafik Hariri in het centrum kort nadat het verdict van het tribunaal was gevallen.

“We accepteren het verdict van de rechtbank en willen dat gerechtigheid geschiedt”, zei Saad Hariri, die zelf ook een ex-premier is. “We kennen nu de waarheid.”