Jean Lambrecks, vriendin en speurder zoeken in nieuw boek naar waarheid over Dutroux: “Er zijn elementen die niet onderzocht zijn”

Jean Lambrecks, de vader van de door Marc Dutroux ontvoerde en vermoorde Eefje, en zijn partner Els Schreurs zoeken in een nieuw boek met als titel Dossier Dutroux: de waarheid naar de waarheid over wat er met de meisjes is gebeurd die door Dutroux ontvoerd en gedood zijn. In hun zoektocht werden ze bijgestaan door Jean-Pierre Adam, een van de hoofdspeurders van de cel Neufchâteau. “Het boek is er gekomen omdat we nog altijd niet weten wat er precies met de kinderen gebeurd is. Er zijn elementen die niet onderzocht zijn en niet overeenstemmen met de versie zoals iedereen die te horen kreeg”, zegt Els Schreurs dinsdag.

Het onderzoek liet uitschijnen dat Dutroux een alleenhandelende pervert was, die de feiten louter pleegde om aan zijn behoeften te voldoen, maar dat is niet zo in de ogen van Lambrecks en de andere ouders. “De officiële lezing van alle stukken geeft geen antwoorden op al die vragen”, vertelt Els.

Foto: REUTERS

Komende zondag 23 augustus is het 25 jaar geleden dat Eefje Lambrecks en An Marchal in Blankenberge verdwenen. Het duurde een jaar en twaalf dagen voordat de meisjes werden teruggevonden. Jean Lambrecks meent dat Dutroux deel uitmaakte van een groter, internationaal crimineel netwerk met onder meer vertakkingen in Nederland en Duitsland.

Geneesheer

Zo is er de piste van een geneesheer, die vlak na 24 juni 1995 bij de verdwijning van Julie en Melissa een rode auto, een Ford Fiësta, had gezien op de locatie van hun verdwijning. “Hij had dat neergeschreven in een brief en in september aan de toenmalige rijkswacht bezorgd. Hij gaf zelfs de eerste cijfers en een eerste letter van de nummerplaat. Volgens de speurders in Luik was dat niet verifieerbaar. De nummerplaat stond op naam van een vrouw van een persoon uit Dutroux’ entourage die aanwezig was in hotel Brazil in Blankenberge. Het is dus een link tussen de verdwijning van Julie en Melissa en Dutroux en de verwevenheid met hotel Brazil. Als dat onderzocht was geweest dan was er misschien veel menselijk leed bespaard gebleven”, aldus de partner van Jean Lambrecks.

“We willen aantonen dat concrete aanwijzingen niet onderzocht zijn. Hoofdonderzoeker Jean-Pierre Adam was vanop de eerste rij bij het onderzoek betrokken, maar hij heeft duidelijk tegenkantingen ervaren. Het had gekund dat een begonnen piste iets zou opleveren, maar hij geraakte niet tot een eindconclusie. In het boek staven we alles met pv’s en rapporten uit het dossier”, besluiten Els Schreurs en Jean Lambrecks, die negen jaar met hun zoektocht naar de waarheid bezig waren.

Levenslang

Dutroux, Michelle Martin en handlanger Lelièvre zijn op in juni 2004 door het hof van assisen in Aarlen veroordeeld. Dutroux kreeg levenslang. Martin met een veroordeling tot dertig jaar cel en Lelièvre met vijfentwintig jaar, hebben de gevangenis al mogen verlaten. Het boek van uitgeverij Vrijdag is vanaf woensdag 19 augustus verkrijgbaar.