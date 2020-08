Duo staat terecht voor poging moord op man die ze als schuldige zien voor overdosis vriend: “Ze lieten hem voor dood achter”

Twee mannen uit Izegem en Lauwe moesten zich op de rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor poging moord. Het duo sloeg een man in het centrum van Kortrijk in februari in elkaar omdat ze hem schuldig achtten voor de dood van Xandro De Volder (21). Die overleed aan een overdosis op 25 januari. “De beklaagden lieten het slachtoffer daarna voor dood achter”, aldus de openbare aanklager. Hoofdbeklaagde Steven V. riskeert een effectieve celstraf van 40 maanden.

