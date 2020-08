Nederlandse gemeente in verlegenheid gebracht door twee “seksfilmpjes” in gemeentehuis

De Nederlandse gemeente Zuidplas, in Zuid-Holland, staat met de billen bloot. Letterlijk, want er zijn twee filmpjes opgedoken, waarin mensen seks lijken te hebben (gehad) in het gemeentehuis. Burgemeester Jan Verbeek reageert “geschokt”. “Dit kan en mag echt niet.”

De eerste video werd vermoedelijk zondagavond gemaakt door enkele jongeren in de buurt. “Hoelang is het al bezig? We zien het sinds twee, drie minuten. Volgens mij zijn ze al een tijdje bezig hoor...”, zo geven de jongeren commentaar op het vrijende koppel.

Verbeek werd zondagavond rond 23.30 uur nog door de gemeentesecretaris op de hoogte gebracht van de beelden. “Op dat tijdstip bel je mij niet voor een wissewasje, maar dit heeft hij goed ingeschat”, aldus de burgemeester. “Seks op het gemeentehuis kan en mag echt niet. Ik ben geschokt.”

Volgens Verbeek neemt het gemeentebestuur de feiten “buitengewoon serieus”. “Er volgt zowel een intern als een extern onderzoek en de twee handhavers die herkenbaar in beeld waren, zijn ondertussen geschorst.”

Er was ook nog een tweede filmpje, waarin te zien is hoe twee andere handhavers juichend worden ontvangen bij de dienstingang. Of zij ook seks hebben gehad in het gemeentehuis, is nog niet duidelijk. Zij waren echter niet herkenbaar in beeld.