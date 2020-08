“Als je zo gekleed gaat, moet je niet verbaasd zijn over seksistische reacties”: jonge vrouwen verbolgen over tumultueuze arrestatie door Brusselse politie

Sint-Gillis - In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een tussenkomst in de nacht van zaterdag op zondag serieus uit de hand gelopen. Drie dames vroegen een patrouille omdat een omstaander hen seksistisch beledigde. Ze kregen echter zelf een boete onder de neus geduwd, onder meer voor weerspannigheid en diefstal.

Mandy, Inaa en Anna verspreidden hun verhaal maandag via Facebook. Daarin vertellen de drie jonge vrouwen hoe ze tijdens een avondje stappen in Sint-Gillis het slachtoffer werden van een man die hen seksistische opmerkingen naar het hoofd slingerde. De gemoederen laaiden hoog op en uiteindelijk hielden de vrouwen een voorbijrijdende patrouille tegen. De agenten vroegen de man om te stoppen met zijn uitspraken en zwierde hem op de bon.

Explosieve situatie

Daarmee was de kous echter niet af. “Plotseling vroegen de agenten ook onze identiteitskaart”, zegt Anna in haar bericht. “Mandy had amper de tijd om haar kaart uit te halen toen ze plotseling door de agenten bij de keel werd gegrepen en tegen de muur werd gezet. We wilden de boel bedaren, maar de agenten waren enorm agressief.” Via sociale media doen de dames nu een oproep naar getuigen en filmpjes. Op enkele beelden is te zien hoe heel wat volk zich rondom de agenten begeeft en de explosieve situatie in de gaten houdt. “We zijn enkele uren vastgehouden”, zegt Anna. “En het ergste van al is dat de (vrouwelijke) commissaris ons nog zei dat we niet verbaasd hoefden te zijn om dergelijke seksistische opmerkingen te krijgen door onze klederdracht.”

Gewond

Eén van de drie meisjes raakte uiteindelijk gewond en moest ook naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging.

Bij de politie valt echter een heel ander verhaal te horen. De politie zegt inderdaad te zijn tegengehouden voor problemen tussen de dames en een man. “Maar nadat de patrouille ter plaatse een boete had uitgedeeld aan de man in kwestie, bleven de vrouwen maar schreeuwen. Ze droegen bovendien geen mondmasker”, klinkt het daar. “Toen onze agenten vroegen om hun mondmasker op te zetten en hun identiteitskaart te geven, liep het de spuigaten uit. Een agent kreeg een vuistslag en enkele trappen. Uiteindelijk kreeg één van de drie dames ook drie boetes voor het niet dragen van een mondmasker, weerspannigheid en ook diefstal van een gsm van één van de agentes. Maar vaak zien we op dergelijke online filmpjes wel de aanhoudingen en het tumult, maar nooit de aanleiding”, klinkt het de politie.