Barcelona neemt na coach Setién nu ook afscheid van technisch directeur Abidal

FC Barcelona heeft dinsdag de samenwerking met zijn technisch directeur Eric Abidal beëindigd. Dat gebeurde een dag na het ontslag van hoofdtrainer Quique Setién. Abidal volgde in 2018 Roberto Fernandez op als technisch directeur. Van 2007 tot 2013 was de 40-jarige Fransman al als verdediger in Catalaanse loondienst.