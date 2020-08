Zeven manieren waarop Vincent Kompany de filosofie en het parcours van Johan Cruijff lijkt te volgen

“Wij zijn opgeleid volgens de filosofie van Cruijff.” Dat zei Vincent Kompany (34) maandagavond in Extra Time. Nu Vince The Prince weer fulltime coach is, wil hij bij Anderlecht hetzelfde pad bewandelen als Johan Cruijff indertijd bij Ajax en Barcelona. Er zijn opvallend veel parallellen tussen Kompany en de Nederlandse legende. Wij overlopen er zeven samen met ex-coach Aad de Mos en ex-doelman Hans Galjé, die nog met Cruijff werkten.

Jürgen Geril