Na chef van douane nu ook hoofd van haven van Beiroet gearresteerd na dodelijke explosie

Nadat maandag al de chef van de douanediensten van de haven van Beiroet was opgepakt in het kader van het onderzoek naar de gigantische explosie van 4 augustus, is nu ook een arrestatiebevel afgegeven voor de baas van de haven van Beiroet, Hasan Kuraitim. Dat heeft het staatspersbureau NNA dinsdag gemeld.

Kuraitim was voordien vier uur lang verhoord. Een dag eerder was de douanechef Badri Dahir ook al opgepakt in verband met de explosie van een grote voorraad ammoniumnitraat. Er zouden in totaal al zestien personen zijn ingerekend in verband met de ontploffing die het leven kostte aan minstens 180 mensen en die 6.000 mensen verwondde. Zeker 300.000 mensen raakten dakloos door de ramp.