Studies geven nieuwe kijk op groepsimmuniteit: “Dit kan helpen bij verdeling van vaccins”

Pas wanneer 70 of zelfs 80 procent van de bevolking de infectie heeft doorgemaakt, is er groepsimmuniteit en krijgen we het virus klein. Zo klonk het sinds de uitbraak van de pandemie. Maar wetenschappers verklaren nu in The New York Times dat op sommige plaatsen 50 procent of zelfs nog minder ook al kan volstaan. “Het is een interessante studie”, zegt Steven Callens, professor infectieziekten aan het UZ Gent. “Want zo’n berekeningen zullen ons kunnen helpen bepalen welke wijken, groepen of bedrijven hier in ons land als eerste het vaccin moeten krijgen.”