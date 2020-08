Cercle Brugge huurt spits van Chelsea

Cercle Brugge huurt de 21-jarige Engelse aanvaller Ike Ugbo tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, van de Engelse topclub Chelsea, zo maakte de Vereniging dinsdag bekend.

Ugbo is een jeugdproduct van Chelsea, maar kon er nooit doorbreken en werd de voorbije seizoenen telkens uitgeleend, vooral aan teams uit de lagere afdelingen in Engeland. Afgelopen seizoen volgde de eerste ervaring in het buitenland, bij de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. In 29 wedstrijden was de voormalige jeugdinternational daar goed voor 13 doelpunten en 3 assists.

“Met de komst van Ike Ugbo versterken we gericht onze aanvalslinie”, vertelt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Ugbo is een stevige, sterke spits die vorig seizoen bij zijn uitleenbeurt aan Roda JC gemakkelijk de weg naar doel wist te vinden. Dat torinstinct mag hij dit seizoen bij Cercle etaleren.”