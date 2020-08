Met Bart Van Loo op stap door Mechelen, waar keizer Karel nog een Kareltje was en Margaretha ontelbare tranen stortte

Mechelen -

Het laatmiddeleeuwse Mechelen is ondenkbaar zonder Karel de Stoute, maar na diens vroege, tragische dood kwamen twee doortastende vrouwen in beeld. Margaretha van York en vooral Margaretha van Oostenrijk drukten hun nog altijd zichtbare stempel. Die laatste vulde haar paleis in Mechelen met grootmeesters en schatten. Door haar bittere tranen zag ze klein Kareltje, de latere keizer, het gerechtigheidszwaard in de lucht steken. Maar het was zij die als ongekroonde koningin de plak zwaaide over onze gewesten.