Nederlandse ‘spookvoetballer’ geeft eindelijk toe wat iedereen al lang wist en moet meer dan 2.000 euro dokken

Hoe zou het nog zijn met Bernio Verhagen? De Nederlander die bekend kwam te staan als de ‘spookvoetballer’ nadat hij vier clubs in één jaar versleet zonder een wedstrijd te spelen. Wel, hij bekende dinsdag in een Deense rechtbank schuld aan fraude en documentvervalsing.

Verhagen was aangeklaagd door de Deense eersteklasser Viborg FF omdat hij zich had voorgedaan als profvoetballer, terwijl hij eigenlijk niet zo’n groot talent was. Hij moet zijn voormalige club onder andere 15.000 kronen betalen, omgerekend meer dan 2.000 euro. Verhagen werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden voor geweld tegen zijn vriendin. Ook andere vrouwen zeggen door de nepvoetballer te zijn lastiggevallen, bedrogen of mishandeld.

Het verhaal van Verhagen begint in 2019, toen de jeugdspeler van Willem II de Nederlandse amateurclub Den Dungen achter zich liet voor een (professioneel) avontuur in Moldavië bij Dinamo-Auto. Vijf maanden later en zonder een wedstrijd te spelen, verkaste Verhagen naar de respectabele Zuid-Afrikaanse club Cape Town City.

?? De Deense club Viborg FF heeft het contract van Bernio Jordan Enzo Verhagen per direct beëindigd. Dit doet de club kort nadat in diverse media verhalen zijn verschenen die de authenticiteit van Verhagen’s cv en voetballende kwaliteiten in twijfel trekken. Wordt vervolgd (?). pic.twitter.com/xlshhUcimF — FC De Avonturiers (@FCDeAvonturiers) November 26, 2019

Hij dook vervolgens op bij Audax Italiano, een subtopper in de Chileense eredivisie. Maar ook daar was Verhagen na een paar maanden weg, zonder een wedstrijd te spelen. Daarna trok de Nederlander dus naar Viborg, dat hem een “supersnelle en agressieve speler” noemde. Nadien vonden ze berichten in de Chileense media dat Verhagen verdacht werd van het mishandelen van zijn vriendin, die hij zou vastgehouden hebben in een hotelkamer.

De Deense profclub gaf vervolgens aan dat Verhagen werd vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hadden. “Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken”, meldde Viborg. En dat blijkt nu dus te kloppen.

Gek verhaal

Een moeder van een van zijn vele ex-vriendinnen, verbaasde zich over de levensstijl van de ’prof’. „Ik vroeg aan hem, moet je dan niet hardlopen of zo om in vorm te blijven? Maar hij zei dat periodes van volledige ontspanning juist heel belangrijk waren”, zegt ze in een interview op de Deense tv.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het bizarre boek dat ‘Bernio Verhagen’ heet. Op de eerste bladzijde van het boek zit Verhagen een jaartje in de jeugd bij Willem II, tot januari van 2010. Daarna volgen nog drie amateurclubs in Noord-Brabant. Een relatief anoniem voetballeven, zoals duizenden jonge mannen het meemaken. Het verhaal wordt pas bekend als Verhagen in het vizier komt van online nieuwsplatform Vice Sports, dat achtergrond- en onderzoeksverhalen maakt en een uitgebreid profiel over Verhagen schrijft omdat hij een nogal opmerkelijke overstap naar het buitenland maakte.