Muitende militairen plegen machtsgreep in Mali: president en premier gearresteerd

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta en zijn eerste minister Boubou Cissé zijn dinsdag aan het eind van de namiddag in Bamako “gearresteerd” door opstandige militairen, zo heeft een van de leiders van de muiterij gezegd. In het land is een machtsgreep aan de gang.

“We kunnen u zeggen dat de president en de premier onder onze controle zijn. We hebben hen bij hem (bij het staatshoofd) gearresteerd”, zei de militair, die anoniem wou blijven.

“IBK (president Keïta) en zijn eerste minister zijn in een gepantserd voertuig op weg naar Kati”, het legerkamp in de periferie van Bamako waar de muiterij ‘s morgens begon, zei een andere militaire bron in het kamp van de muiters.

Opstand

Soldaten van het Malinese leger waren net buiten de hoofdstad Bamako in opstand gekomen. Ze hebben al meerdere mensen ontvoerd. “Er is zeker sprake van muiterij. De militairen hebben zich tegen de regering gekeerd”, aldus een bron binnen de regering. Volgens de Noorse ambassade zijn er nog meer soldaten onderweg naar Bamako.

In 2012 kwam het Malinese leger ook in opstand tegen de regering, wat leidde tot een staatsgreep. Buurlanden veroordeelden die stap massaal en legden de Malinese junta zware sancties op. Jihadistische rebellen maakten van de situatie gebruik om een groot deel van Mali te veroveren. Uiteindelijk besloot Frankrijk militair in te grijpen in het land.

“Keer terug naar kazernes”

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) “verzet zich met klem tegen elke ongrondwettelijke politieke verandering”. In een mededeling voegt ze eraan toe dat ze “in elk geval de poging die aan de gang is, krachtig veroordeelt en alle nodige maatregelen en acties zal ondernemen om de grondwettelijke orde te herstellen”.