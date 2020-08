Politicoloog Carl Devos over federale formatie: “Lachaert wordt gedwongen om te kiezen”

Nu hij door de koning het veld is ingestuurd, wordt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gedwongen om te kiezen tussen paars-geel (met N-VA en PS) en een Vivaldi-coalitie (zonder N-VA, maar met de groenen). Dat meent politicoloog Carl Devos (UGent).

Na het consulteren van de partijvoorzitters heeft de koning de opdracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette beëindigd en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan zet gebracht.

“Dit lag in de lijn der verwachtingen”, meent professor Devos. “Een bemiddelaar aanduiden kon niet want die heeft tijd nodig en die tijd is er niet. Opvallend is wel dat Lachaert zonder Franstalige tegenpool het veld wordt ingestuurd. Die tegenpool had Bouchez (voorzitter van de Franstalige liberalen van de MR, nvdr) kunnen zijn, maar ook Jean-Marc Nollet (Ecolo). Nu wordt Lachaert gedwongen om te kiezen: zoekt hij aansluiting met de zogenaamde “bubbel van vijf” (N-VA, PS, CD&V, CDH en SP.A) of gaat hij toch richting groenen en een Vivaldi-coalitie?”.

Lachaert probeerde al eerder een coalitie zonder de PS in het zadel te krijgen, een “Arizonacoalitie” met N-VA, SP.A, MR, CDH en CD&V. “Maar die Arizonacoalitie reanimeren lijkt me zinloos”, meent Devos.