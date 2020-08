Man komt vast te zitten en overlijdt in buis van waterglijbaan

Een man is 1,2 meter diep vast komen te zitten in een waterglijbaan in het Amerikaanse Scottsdale. Hij riep om hulp, maar alle hulp kwam te laat. Dat meldt de lokale politie.

Toen de man op de waterglijbaan van het buitenzwembad van het Eldorado Aquatic and Fitness Centra ging, kwam hij ongeveer 1,2 meter ver vast te zitten in een van de buizen. Hij schreeuwde om hulp, maar de enige die hem hoorde was een politieagent die buiten rondliep. Die slaagde er niet in om hem op tijd te bevrijden.

De politie zegt te vermoeden dat de dakloze man over een hek geklommen is. De waterglijbaan moest uiteindelijk ontmanteld worden om het lichaam van de man te kunnen bevrijden.