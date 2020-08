Amerikaanse Senaat: “Onderzoek naar Russische inmenging werd ernstig gehinderd door Witte Huis”

De commissie Inlichtingendiensten van de Amerikaanse Senaat heeft dinsdag het laatste volume van haar onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 vrijgegeven. De Senaat kwam tot de conclusie dat haar onderzoek “ernstig gehinderd” werd door het Witte Huis en dat sommige getuigen van het Witte Huis de instructie kregen bepaalde informatie niet prijs te geven.

Bijgevolg legden getuigen bepaalde zaken aan het Witte Huis voor voordat ze er in de Senaat mee naar buiten kwamen, zodat het Witte Huis controle had over de informatie die tot bij de onderzoekers van de Senaat kwam.

Het rapport telt bijna duizend pagina’s en geeft details over de campagnemedewerkers van president Donald Trump en hun banden met een Russische geheim agent.

Geen bewijs

De Republikeinse senator Marco Rubio, voorzitter van de Senaatscommissie Inlichtingendiensten, zei dat het onderzoek geen bewijs van “collusie” tussen de campagne van Trump en Rusland aan het licht bracht.

Het rapport van de Senaat volgt op dat van Robert Mueller in 2019, dat Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 beschrijft, en het rapport van het Huis van afgevaardigden dat in 2018 verscheen. Het is wel het eerste rapport over de kwestie dat door de twee partijen, zowel door Republikeinse als Democratische parlementsleden, werd samengesteld.