Zoals gevreesd moet Antwerp het enkele weken zonder Aurelio Buta (23) stellen. De Portugese rechtsback liep een spierscheur op in de adductoren.

Buta liep de blessure op toen hij zondag op Cercle een lange bal verstuurde. Hij kermde het uit en dus wisten ze bij de Great Old dat ze rekening moesten houden met een scheur(tje). Het valt nog te bezien hoe lang hij exact out is, maar Ivan Leko kan hem alvast schrappen voor de matchen tegen Gent en Charleroi.