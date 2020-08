Autopsie op in vakantiepark overleden meisje wijst niet op een val

Houthalen-Helchteren - Het zesjarig Nederlands meisje dat zaterdagnamiddag overleed in het bungalow- en vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren is niet bezweken ten gevolge een val. Dat heeft de autopsie uitgewezen, die maandag is uitgevoerd. Zo maakte het parket van Limburg dinsdag bekend. De lijkschouwing sloot ook betrokkenheid van derden of kwaad opzet uit. Vermoedelijk is het overlijden te wijten aan een medische oorzaak.

Zaterdagnamiddag rond 15.30 uur werd het kind van een Nederlands gezin dood aangetroffen in het natuurgebied van het bungalowpark. “Het lichaam van een zesjarig meisje is gevonden midden in de natuur van ons park. Het meisje verbleef samen met haar familie in ons bungalowpark”, zo maakte Molenheide-communicatieverantwoordelijke Birger Meuwis zaterdag bekend. Park Molenheide betuigde haar oprechte deelneming aan de getroffen familie.