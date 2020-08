“Boksvader” van minderjarige relschopper getuigt over zijn ontspoorde poulain: “Open sportclubs opnieuw, of je krijgt file aan de gevangenispoort”

Brussel / Schaarbeek / Blankenberge -

Vóór corona lag O. (17) op schema om Belgisch bokskampioen te worden. Maar toen de Jah Boxing Academy in hartje Brussel door corona dicht moest, viel de omkadering weg en nam de verveling toe. Het resulteerde na rellen op het strand van Blankenberge én in Schaarbeek tot twee passages bij de jeugdrechter in één week tijd. “Voor zulke jongens is de lijn tussen het goede en het slechte pad flinterdun”, zegt zijn ‘boksvader’ Jean-Christophe Van Ghyseghem.