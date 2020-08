Minder ongevallen op snelwegen, meer ongevallen aan wegenwerken

Het aantal letselongevallen op Belgische snelwegen neemt gestaag af, maar aan wegenwerken is van die positieve trend geen sprake. Daar steeg het aantal ongevallen met 7,5 procent. Nu er vanaf september opnieuw veel werven van start gaan, wil veiligheidsorganisatie VIAS de bevolking opnieuw sensibiliseren.

In de periode van 2017 tot 2019 daalde het totaal aantal letselongevallen op Belgische snelwegen met 6,2 procent. Maar langs wegenwerken steeg dat aantal ongevallen met 7,5 procent. Dat blijkt uit een studie van VIAS. Opvallend is ook de oververtegenwoordiging van vrachtwagens. In 26 procent van de ongevallen is minstens één vrachtwagen betrokken. Bij ongevallen langs wegenwerken is dat 43 procent. “We weten uit onze gedragsmeting dat truckchauffeurs vaker hun gsm gebruiken achter het stuur dan bestuurders van personenwagens”, zegt VIAS-woordvoerder Stef Willems. “De gevolgen van een kop-staartaanrijding door onoplettendheid zijn vaak zeer ernstig.”

Voor 2020 zijn er nog geen cijfers voorhanden, maar tot heden is de balans niet bepaald positief. “Alleen al aan de werf op de E17 in Gentbrugge is er sprake van 48 ongevallen. Het gros enkel met materiële schade, maar toch.”

Nu vanaf september een heleboel wegenwerken van start gaan, wil VIAS de bevolking opnieuw sensibiliseren. “Naast afleiding door de gsm is ook overdreven snelheid een belangrijke factor. Sommigen hebben zelfs de kwalijke gewoonte om bestuurders op te jagen die zich wel correct aan de snelheid houden.”

Mobiele trajectcontroles kunnen hier een deel van de oplossing zijn. “Het gebeurt al rond sommige werven. Dat is niet alleen nodig om ongevallen met andere weggebruikers te vermijden, maar ook om de veiligheid van de werklui op de werven te vergroten.”