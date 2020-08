‘Cupido ofzo’: VTM helpt dit najaar mensen met een handicap aan een lief

“Cupido Ofzo”. Zo heet het datingbureau dat dit najaar op VTM de deuren openzwaait. Koppelaars van dienst: Ruth Beeckmans en Karen Damen. De populaire actrice en zingende presentatrice helpen mensen met een beperking dit najaar aan een lief. Dat extra duwtje in de rug is soms echt nodig. “De kunst is de mens achter de handicap te zien. En dat is weinigen gegeven”, zegt pedagoog Miet Vandeberg.

“Doof zijn is zó erg, dacht ik in het begin. Maar ik had duidelijk een verkeerd beeld. Sam heeft zoveel zelfvertrouwen en goesting in het leven. Het is fascinerend om zien.” Al acht jaar is Lena Vaes ...