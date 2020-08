“Bart De Wever had gezegd dat het mocht”: nu al 4.500 dossiers van corona-overtreders

Vilvoorde -

Met enkele vrienden afgesproken op het marktplein? 600 euro. Een ritje naar de golfclub? 400 euro. Met z’n zessen in een bestelwagen? 800 euro. De politierechtbank van Vilvoorde heeft de handen vol met dossiers van mensen die tijdens de lockdown de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Gisteren behandelden ze in één ruk vijftig zaken, morgen en vrijdag vinden nog coronazittingen plaats. In heel het land liggen nog zo’n 4.500 dossiers klaar.