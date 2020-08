Lijst Dedecker klaar voor doorstart bij volgende verkiezingen

De partij Lijst Dedecker (LDD) is zich aan het voorbereiden om aan de volgende verkiezingen deel te nemen. “We zijn al enkele maanden achter de schermen bezig”, zegt Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek en ondervoorzitter van de partij. “Als er dit najaar vervroegde verkiezingen komen, staan we klaar. Op enkele weken tijd kunnen we ons organiseren. Maar ook als de verkiezingen zoals gepland in 2024 plaatsvinden, nemen we sowieso deel. We voelen dat de mensen behoefte hebben aan een alternatief.”

LDD is een rechts-liberale partij die in 2007 is opgericht door Jean-Marie Dedecker, huidig burgemeester van Middelkerke en als onafhankelijke verkozen op de Kamerlijst van N-VA. De partij had op haar hoogtepunt zeven verkozenen in de Kamer en acht in het Vlaams Parlement. Sinds 2014 zit de partij niet meer in het parlement, maar er is wel nog een kerngroep en een partijkas gebleven.

Die kerngroep is nu de doorstart aan het voorbereiden. “Het grootste verschil met toen is dat we als politieke beweging zullen opkomen, dus niet als een logge structuur met veel afdelingen”, aldus Reekmans. “We hebben ook contact met enkele nieuwe mensen die de politiek zeker zullen verrijken.”