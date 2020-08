“België kocht 1 miljoen onbetrouwbare Covid-19-tests”

Ons land bestelde in april 1 miljoen Covid-19-tests waarvan nu in een grote vergelijkende studie in Denemarken blijkt dat ze onvoldoende betrouwbaar zijn. Het gaat om tests die onder andere gebruikt worden om medisch personeel te selecteren met voldoende antistoffen om hen veilig in te zetten op corona-afdelingen. Eerder kwam de aankoop ervan ook al in opspraak omwille van mogelijke belangenvermenging.

Dat ons land nu opgescheept zit met een grote lading onbetrouwbare testkits, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Knack en Le Vif. “Met deze kit zal in België één op de drie positieve resultaten vals-positief zijn”, zo schrijven ze. Concreet gaat het om een testkit die ons land kocht bij het Italiaanse biotechbedrijf DiaSorin en waarvoor het parket van Brussel ook al een onderzoek naar de topman van het geneesmiddelenagentschap - Hugues Malonne - opstartte wegens mogelijke belangenvermenging. Zo zou er boven de marktprijs betaald zijn - zeven euro in plaats van vier euro - en zou Malonne de validatie van de tests hebben laten uitvoeren door een Brussels lab waar zijn partner adjunct-diensthoofd is. De Kamercommissie Volksgezondheid ondervroeg Malonne hierover, hij ontkende de belangenvermenging en liet weten “dat hij zich nooit uitsprak voor deze of gene test”.

Teleurstellend resultaat

En nu zou de testkit volgens een studie uit Denemarken ook nog eens onbetrouwbaar blijken te zijn. Volgens Knack lieten achtendertig wetenschappers verbonden aan meerdere Deense academische ziekenhuizen en onderzoekscentra 15 testkits los op 150 Covid-19-besmette bloedstalen en op die van een controlegroep van 586 niet-besmette bloeddonoren. Met een specificiteit - de mate waarin een test bloedstalen zonder antistoffen correct identificeert - van slechts 97,2 procent haalde de DiaSorin-test als enige testkit het vooropgestelde minimum van 99 procent niet. Ook de sensitiviteit - de mate waarin een test bloedstalen mét antistoffen kan opsporen - van 84,6 procent was teleurstellend.

Minister De Backer benadrukt volgens Knack dat “twee correct uitgevoerde validatiestudies de performantie van de DiaSorin-test” bevestigen. Hij legt uit dat het begin april de bedoeling was om “testen van voldoende kwaliteit te securiseren voor de Belgische markt om toekomstige tekorten te vermijden” en “niet om de beste test te selecteren”. Bovendien moest, onder de moeilijke omstandigheden en bij schaars aanbod, snel een grote hoeveelheid tests worden aangekocht.