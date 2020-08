Waasland-Beveren denkt na over verkoop en heeft niet minder dan vijf kandidaat-overnemers

Wordt Waasland-Beveren de dertiende profclub in buitenlandse handen? Daar werd dinsdagavond druk over vergaderd op de Freethiel. Niet minder dan vijf kandidaat-overnemers meldden zich. De Waaslanders zouden circa 9 miljoen euro willen bij een overname.

aasland-Beveren hield dinsdagmiddag een raad van bestuur. Daar werd het pad geplaveid voor de bijeenkomst van zo’n 40 aandeelhouders ’s avonds op de Freethiel. Op de agenda: de voorstelling van de plannen van kandidaat-overnemers. Waasland-Beveren staat al langer te koop, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan werd gegeven. Voor de fusieclub is het een kwestie van financiële realiteit. De club is kerngezond, maar flirt met één van de kleinste budgetten van 1A quasi jaarlijks met de degradatie. Vorig seizoen was het de enige club in de rechterkolom – op Zulte Waregem na – die niet kon bogen op buitenlandse centen. “De club staat duidelijk open voor investeerders”, klinkt het in een communiqué. “Maar énkel als het de club beter maakt.”

Er is sprake van niet minder dan vijf kandidaat-overnemers. Een Duitse kandidaat meldde zich vorig seizoen al, maar die wachtte op duidelijkheid of Waasland-Beveren in 1A kon blijven. Inmiddels meldden zich ook vier andere potentiële investeerders, waaronder één uit de VS. “Er zijn een vijftal valabele kandidaten weerhouden. De club zal nu rustig de tijd nemen om alle dossiers naar waarde in te schatten”, klinkt het nog.

Met Huyck als voorzitter?

Zo zal nog moeten blijken hoeveel procent van de aandelen van de hand wordt gedaan en voor welke prijs. Een scenario waarin tachtig procent wordt verkocht, is plausibel. In zo’n scenario hoopt Dirk Huyck voorzitter te kunnen blijven. Lokale verankering wordt nog een belangrijk verkoopsargument. Welke richting het uitgaat, is nog onduidelijk. Zo zitten aandeelhouders bijvoorbeeld met vragen over de oorsprong van het geld van de potentiële investeerders. Die zijn beducht om niet dezelfde fouten te maken als in het verleden, toen charlatans een te goedgelovig KSK Beveren in nesten werkten.

Als het tot een verkoop komt aan een buitenlandse investeerder, komt de helft van de 1A-clubs in niet-Belgische handen. Nu al worden acht teams uit 1A en nog eens vier uit 1B bestuurd door een buitenlander.

Ook deze clubs zijn in buitenlandse handen:

Beerschot Abdullah Bin Mosaad, een Saudische prins, 50 procent van de aandelen, tevens eigenaar van Sheffield United (Eng)

Cercle Brugge AS Monaco uit Frankrijk

Eupen Aspire Zone Foundation uit Qatar

KV Oostende Investeringsgroep Pacific Media Group uit de VS, ook eigenaar van Barnsley (Eng) en Thun (Zwi)

KV Kortrijk Maleisische zakenman Vincent Tan, eigenaar van Cardiff City (Eng)

Lommel SK City Football Group, eigenaar van acht andere clubs waaronder Manchester City (Eng), New York City (VS) en Girona (Spa)

OH Leuven Thaise bedrijf King Power, eigenaar van Leicester City (Eng)

Moeskroen Spaans-Luxemburgse zakenman Gérard Lopez, eigenaar van Lille (Fra)

Seraing Metz uit Frankrijk

STVV Japans bedrijf DMM

Union Saint-Gilloise Brit Tony Bloom, eigenaar van Brighton & Hove Albion (Eng)

Westerlo Turkse investeerder Oktay Erçan

