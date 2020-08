Weg al die nachtmerries: PSG is maatje te groot voor Leipzig en haalt voor het eerst finale Champions League

Niets of niemand kon het nog afnemen. Na jaren van ongelukkige lotingen en dramatische uitschakelingen liet PSG het deze keer niet liggen. In de halve finale van de Champions League was het een maatje te groot voor revelatie RB Leipzig. Zondag kan de Franse grootmacht de meest prestigieuze clubcompetitie ter wereld winnen en helemaal komaf maken met de vloek.

Weg zijn de nachtmerries die PSG overhield aan de voorgaande edities van de Champions League. De 0-2-voorsprong die vorig seizoen nog uit handen gegeven werd thuis tegen Manchester United. Of erger nog: de remontada in Barcelona, waar een 4-0 nog verloren ging. Of die paar keren dat het aankwam op uitdoelpunten en de Parijzenaars net aan het kortste eind trokken. Het kampioenenbal leek wel vervloekt voor het team dat het Franse voetbal de voorbije zeven jaar helemaal naar zijn hand heeft gezet.

Maar niets van dat alles deze keer tegen het nochtans verraderlijke RB Leipzig. De Duitsers, onder leiding van de tactisch vindingrijke Julian Nagelsmann, rolden de rode loper net niet uit met een paar slordige inspeelpasses van achteruit. Onder de indruk van de omstandigheden in een leeg Estádio da Luz, de toekomstige werkplek van Jan Vertonghen. De pk’s van Neymar en Mbappé – eindelijk eens samen in de basis in dit stadium van de Champions League – deden de rest. Leipzig onderging hetzelfde lot als Club Brugge tien maanden geleden in de groepsfase – weet u nog?

Leipzig-doelman in de fout

Amper zes minuten stonden op de klok toen de wisselwerking Mbappé-Neymar een eerste keer van zich deed spreken. De Braziliaan raakte oog in oog met Leipzig-doelman Gulacsi de buitenkant van de paal. Het bleek uitstel van executie voor de Duitsers, toen Marquinhos een vrije trap van Angel Di Maria, terug uit schorsing, onhoudbaar in de verste hoek kopte. Later in die tweede helft zou Neymar nog eens de paal teisteren – hij raakte de buitenkant van de staak met een poging vanop een positie waarop elke normale mens de bal voor doel zou zwieren. Toen al was duidelijk dat dit de avond van PSG zou worden.

Niet dat Leipzig niet meedeed, maar het verschil in klasse was toen al duidelijk. Zeker toen Peter Gulacsi slecht inspeelde op Marcel Sabitzer en de bal razendsnel weer terugkwam voor zijn doel. Een speelse Neymar tikte met de hiel richting Di Maria, die de 0-2 op het bord zette. Na rust gooide Nagelsmann – in een nog niet eens zo ver verleden de videoanalist van PSG-trainer Thomas Tüchel – al zijn kaarten op tafel. Joker Emil Forsberg nam het Parijse doel onder vuur, maar meer dan een wanhopige doodsstrijd was het niet.

Mbappé naar de kant

PSG leunde achteruit en sloeg nog eens keihard toe bij het eerste beste foutje. Bij Leipzig gleden ze achteraan uit, Juan Bernat kopte simpel de derde binnen voor PSG. Dat liet de bal vrolijk aan de Red Bull-club, dat met heel wat minder overleg speelde dan enkele dagen geleden tegen Atlético Madrid en de Fransen nooit echt kon verontrusten. Toch een bitter einde voor de revelatie van deze Champions League. Tüchel haalde intussen Mbappé al naar de kant en profiteerde van de gelegenheid om middenvelder Marco Verrati (terug uit blessure) nog wat speelminuten op te laten doen.

De miljardairs uit Parijs kunnen zondag om 21 uur eindelijk helemaal komaf maken met hun vloek. Dan zullen ze in Lissabon tegenover Lyon staan voor een volledig Franse finale, al lijkt Bayern München een logischere tegenstander. Voor het eerst in jaren zullen ze alvast op volle oorlogssterkte zijn.