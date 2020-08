Van de woestijn naar de Kehrweg, maar is Victor Vazquez nog wel de tovenaar van weleer? “Eupen kan zijn broek scheuren”

Een week na de aankondiging van Adriano (ex-Barça) pakt Eupen opnieuw uit met een straffe transfer. Victor Vazquez (33), ex-balvirtuoos bij Club Brugge, keert terug uit de woestijn en tekende voor twee seizoenen bij de Panda’s.

Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van november 2019. Zijn laatste doelpunt maakte hij in maart 2019 en zijn laatste assist deelde hij uit in februari 2019. De hoogdagen in de carrière van Victor Vazquez liggen achter hem, maar dat heeft Eupen er niet van weerhouden om de Catalaan een tweejarig contract te laten ondertekenen. De voormalige smaakmaker van Club Brugge (en de Belgische competitie) wordt vandaag voorgesteld aan de Kehrweg. “Vazquez is een speler met veel internationale ervaring. Door zijn vermogen om doelpunten te maken en assists te geven, zal hij een impact hebben op onze aanval. Hij kent de Belgische competitie en zal zijn ervaring delen met de jonge spelers van onze ploeg”, schrijft sportief directeur Jordi Condom in het officiële communiqué van Eupen.

Foto: Photo News

Rest de vraag wat Vazquez nog waard is na anderhalf jaar in de woestijn? Mitch Bakkovens, een Belg die al negen jaar actief is in het Qatarese voetbal, haalde hem in januari 2019 naar Al-Arabi. “De kwaliteiten van Vazquez zijn gekend. Hij is een klassieke nummer tien. Een uitstekende voetballer, maar wel fysiek beperkt. Dat laatste was soms ook al een probleem bij Club Brugge. In Qatar heeft hij niet gebracht wat er van hem verwacht werd. Hij kan nog altijd fantastisch voetballen, maar hij is niet meer de speler die hij was bij Club Brugge of Toronto.”

Heeft Eupen dan een vergissing begaan? “Dat zeg ik niet. Maar het zal toch afhangen van hoe gedreven hij nog is. Als hij een tandje bij steekt, kan hij zeker nog een meerwaarde zijn in de Belgische competitie. Maar als hij niet bereid is om de mouwen op te stropen, dan kan Eupen zijn broek eraan scheuren.”

Foto: Photo News

Hoge spelerslonen

Dat Eupen in staat is om ex-(wereld)vedetten te halen, verbaast Bakkovens niet. “Dankzij ASPIRE (het Qatarese consortium achter Eupen, nvdr.) heeft Eupen veel financiële middelen. Na Club Brugge, Anderlecht, Genk, Gent en Antwerp betalen ze in Eupen de hoogste spelerslonen.”

In de laatste rechte lijn richting het WK 2022 in Qatar wil ASPIRE zijn Europese vlaggenschip nog meer op de kaart zetten met prestigieuze transfers. Na Adriano en Vazquez zullen er – dixit Jordi Condom – nog een drietal toptransfers volgen. “De Belgische voetballiefhebber mag Eupen dankbaar zijn. De Jupiler Pro League gaat er alleen maar beter door worden.”