De vreemde paradox in het succesverhaal van Hansi Flick bij Bayern München

Dé topfavoriet voor de eindzege in de Champions League is Bayern München, al moet het in de halve finale vanavond eerst voorbij het verraderlijke Lyon. Veel had het echter niet gescheeld of de man achter dat succes zou zijn kans nooit gekregen hebben, ironisch genoeg precies omwille van de karaktertrek die hem nu zijn succes oplevert. “Ik hoop dat dit de ogen bij sommige voetbalclubs doet opengaan”, zegt hoofd van de Belgische trainersopleiding Kris Van Der Haegen.