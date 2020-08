Topman Universal moet opstappen na affaire

Ron Meyer had jaren geleden een affaire met een actrice waarmee hij een contract afsloot omdat ze zou zwijgen over beschuldigingen Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Ron Meyer (75), die jarenlang de grote baas en nu nog vicevoorzitter was van de Hollywoodstudio Universal, moet opstappen na een affaire en afpersing. Meyer, die ooit mee de carrière lanceerde van onder andere Tom Cruise en Meryl Streep, had naar eigen zeggen jaren geleden “een korte buitenechtelijke relatie” met een vrouw die “vervolgens valse beschuldigingen” tegen hem uitte en waarmee hij een contract afsloot voor haar stilzwijgen. “Derden kregen weet van dat contract en persten me af”, klinkt het nog.

In de nasleep van MeToo vond Universal echter dat zijn gedrag niet paste binnen de waarden van het bedrijf en werd beslist dat hij moest opstappen. De vrouw met wie hij een affaire had, zou volgens verschillende bronnen in Hollywood Charlotte Kirk (28), onder andere bekend van Ocean’s 8, zijn. Vorig jaar moest Warner Bros-topman Kevin Tsjujihara ook al opstappen omdat hij Kirk filmrollen had bezorgd in ruil voor seks.