Romelu Lukaku rijgt in Italië opnieuw de doelpunten aan elkaar: “Dit is de beste Lukaku die we al gezien hebben”

Romelu Lukaku is na de coronabreak ‘on fire’. Sinds de hervatting scoorde ‘Big Rom’ al tien keer voor Inter. Maandag scoorde hij nog twee keer in de halve finale van de Europa League tegen Shakhtar ­Donetsk. Daarbij stelde hij zijn eigen record nog wat scherper: hij scoorde nu al tien Europese wedstrijden na elkaar minstens één keer.

Echt goed zat Lukaku maandag niet in de match, maar met zijn twee goals maakte hij wel weer indruk. Wat een debuutseizoen is het voor hem bij de Nerazzurri. Met 33 goals in 50 wedstrijden over alle competities ...