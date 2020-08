Gelukkig zijn de fans trouw en loyaal: abonnementenverkoop van meeste 1A-clubs blijft stabiel ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis blijft de gemiddelde abonnementenverkoop bij de meeste clubs uit 1A op zijn minst stabiel. Dat mag een verrassing heten. Dank u, supporters.

Begrijp de cijfers niet verkeerd: Covid-19 hakt er zwaar in bij de clubs. Geen vips, geen inkomtickets... en de kosten lopen gewoon door. Gelukkig zijn er de fans, de trouwe supporters. Behalve bij STVV, waar de terugval met tweeduizend abonnementen zeer groot is, houden de meeste clubs stand. AA Gent, KV Mechelen en Standard verkopen ook minder, maar dat is niet spectaculair en ze hebben nog tijd om op het niveau van vorig seizoen te komen. Waasland-Beveren, dat lang niet wist of het nu in 1A of 1B aan de slag kon, is aan een inhaalbeweging bezig.

En dat allemaal terwijl er geen toeschouwers het stadion in mogen. Bij Moeskroen en Zulte Waregem doet de terugval meer pijn. Omdat daar de verkoop sinds de tweede golf – die we nu volop beleven – volledig stilviel. Dat is wel bij meer clubs het geval: Anderlecht, Eupen, AA Gent, Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, Zulte Waregem en Standard zitten in hetzelfde schuitje.

Weinig nieuwe abonnees

Nieuwkomers Beerschot en OHL verkochten meer seizoenkaarten, dat is logisch. En als Club Brugge en Antwerp niet uitverkocht waren, hadden ze er ook meer aan de man gebracht. Bij de laatste twee clubs is er veel om een nieuw abonnement aan te schaffen, anders zijn de fans hun plaats kwijt. De vraag is er immens: een uitbreiding van hun stadion is nodig. Beide clubs zijn daarmee bezig. Club wil snel beginnen met het bouwen van een nieuwe tempel, Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is de Bosuil in sneltreinvaart aan het moderniseren.

De coronacrisis zorgt wel dat er niet veel nieuwe abonnees kunnen worden gerekruteerd. Voetballiefhebbers die vorig seizoen geen seizoenkaart hadden, zijn absoluut niet geneigd er nu eentje te kopen. Volkomen logisch. De clubs ondervinden dus ook bij de abonnementenverkoop last van de crisis. Maar dankzij de fans is die nog net te counteren.

RONDVRAAG

1. Hoeveel abonnementen heeft de door u te volgen club tot hiertoe verkocht?

2. Zijn dat er meer of minder dan vorig seizoen?

3. Is de abonnementenverkoop door de weigering van publiek stilgevallen?

4. Zijn er veel mensen bijgekomen die voor het eerst een abonnement hebben gekocht?

Anderlecht

1. 12.000

2. Ongeveer even veel

3. Ja, nagenoeg volledig

4. Ongeveer 1500 nieuwe abonnees

Antwerp

1. 12.500, meer worden er niet verkocht.

2. Even veel

3. niet van toepassing

4. neen, het ging bijna uitsluitend om de bestaande abonnees die verlengden (alleen zo’n 500 hebben dat niet gedaan, mede vanwege de grote verhuis van T2 naar T4)

Beerschot

1. 7.000 verkochte abonnees

2. Meer

3. Nee, sinds promotie kwamen er nog zo'n 200 nieuwe abonnees bij.

4. Geen antwoord

Cercle Brugge

1. 3.500

2. Even veel

3. er worden nog steeds abonnementen verkocht want Cercle garandeert dat men geen katten in zakken koopt, men betaalt 15 matchen en men krijgt 15 matchen

4. Enkele tientallen

Club Brugge

1. 24.000 (uitverkocht)

2. Even veel

3. Niet van toepassing

4. Bijna elke abonnee verlengde zijn abonnement

Charleroi

Charleroi wil niet communiceren over abonnementen gedurende de corona-crisis.

Eupen

1. 1.197 verkochte abonnementen

2. 15 meer dan vorig jaar rond deze tijd

3. stilgevallen sinds tweede coronagolf

4. 15 nieuwe abonnees

Genk

1. De 16.000 abonnees van RC Genk zagen hun abonnement automatisch en gratis verlengd tot aan de winterstop

2. Niet van toepassing

3. Niet van toepassing

4. Niet van toepassing

Gent

5. 14.500 abonnementen

6. 500 minder

7. verkoop is volledig stilgevallen

8. 750 nieuwe abonnees

Kortrijk

1. 2;500

2. Iets miner

3. verkoop is stilgevallen

4. een minderheid nieuwe abonnees

KV Mechelen

1. 11.250 verkochte abonnementen

2. Minder (toen 12.219 bij de eindafrekening)

3. verkoop is stilgevallen.

4. 326 nieuwe abonnees

Moeskroen

1. Wil de club niet zeggen

2. Minder

3. Wil de club niet zeggen

4. Wil de club niet zeggen

OH Leuven

1. Net boven de 3000

2. Iets meer

3. Nog verkocht nadat zekere promotie bekend werd

4. 450 nieuwe abonnees.

KV Oostende

1. 3.162 abonnees tot op heden.

2. Meer

3. abonnementenverkoop is stilgevallen

4. 226 nieuwe abonnees

Standard

1. 22.400

2. 900 minder

3. ja, bijna helemaal stilgevallen

4. Ongeveer 600 nieuwe abonnees.

STVV

1. 2.000

2. 2.000 minder

3. Eventjes maar schiet terug op gang

4. Een 100-tal

Waasland-Beveren

1. 1000

2. Minder

3. Tussen 10 en 30 juli wel wat stilgevallen, nu niet meer

4. niet veel nieuwe abonnees

Zulte Waregem

1. 3000

2. minder

3. zo goed als stilgevallen

4. redelijk veel nieuwe abonnees