Trump annuleert gesprekken over Amerikaans-Chinees handelsakkoord, wegens “wat ze ons hebben aangedaan” met coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat hij de onderhandelingen met China over een handelsakkoord heeft geannuleerd. Enkele dagen eerder werd een geplande beoordeling van het Fase 1-handelsakkoord uitgesteld. “Ik wil nu niet met hen spreken”, zei Trump aan journalisten in Arizona. “Als je weet wat ze dit land en de wereld hebben aangedaan, dan wil ik nu niet met China spreken. Ze moesten het gestopt hebben. Dus ja, ik heb de gesprekken geannuleerd.”

Gevraagd of hij zich zou terugtrekken uit de deal, zei Trump dat hij “zal zien”.

Een dag eerder had Trump de Chinese aankoop van landbouwgoederen nog geprezen, en zijn handelsadviseur Peter Navarro had gezegd dat het Fase 1-akkoord “op schema” zit.

Trump houdt China verantwoordelijk voor de verspreiding van Covid-19 – dat hij “het Chinavirus” noemt – naar de rest van de wereld.

Al sinds Trump in 2017 in het Witte Huis terechtkwam, zijn de banden tussen Washington en Peking moeilijk. Vooral handel is een groot discussiepunt tussen de beide grootmachten. In januari raakten ze het eens over een Fase 1-akkoord, dat China voorschrijft om onder meer grote hoeveelheden Amerikaanse landbouwproducten aan te kopen. Het lijkt er echter op dat China vanwege de pandemie niet aan die eisen kan voldoen. De voor vorig weekend geplande beoordeling van Fase 1 moest nagaan of beide partijen zich aan de afspraken houden.

Behalve over handel zijn China en de VS het, onder andere, oneens over het statuut van Hongkong, hoe etnische minderheden in China behandeld worden en de Chinese militaire uitbreiding in de Zuid-Chinese Zee.