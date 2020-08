Aantal coronabesmettingen daalt verder, maar overlijdens en hospitalisaties blijven stijgen

Het aantal besmettingen met het coronavirus zet ook in het Sciensano-rapport van woensdag de dalende trend verder. Er waren van 9 tot en met 15 augustus per dag gemiddeld 527,7 besmettingen. Dat is voor de derde dag op rij een daling op weekbasis, nu met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor. In totaal waren er 78.897 besmettingen, of 363 meer dan een dag eerder.