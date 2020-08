Trump verleent postuum gratie aan Susan B. Anthony voor illegaal stemmen in 1872

Nadat Amerikaans president Donald Trump al mysterieus had aangekondigd gratie te zullen verlenen aan iemand “heel, heel belangrijk”, is bekendgemaakt dat Susan B. Anthony postuum die eer krijgt. Zij voerde actie voor het stemrecht voor vrouwen en werd in 1872 gearresteerd omdat ze haar stem uitbracht.

“Vrouwen domineren de Verenigde Staten – ik denk dat we dat heel sterk kunnen zeggen”, verklaarde Trump tijdens een ceremonie in het Witte Huis.

Foto: via REUTERS

In een verklaring van het Witte Huis klinkt het: “Terwijl we de honderdste verjaardag herdenken van het ratificeren van het 19de amendement – bekend als het Susan B. Anthony amendement – erkent en eert dit verlenen van volledige clementie de belangenbehartiging, doorzetting en het leiderschap van een werkelijk opmerkelijke vrouw en een Amerikaanse held.”

Anthony werd veroordeeld tot een boete van 100 dollar toen ze illegaal ging stemmen in 1872. Dat bracht het activisme voor het stemrecht voor vrouwen nationaal onder de aandacht. Susan B. Anthony overleed in 1906, 14 jaar voor vrouwen stemrecht kregen in het hele land.