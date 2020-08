Chrystia Freeland, voormalig buitenlandminister, is nieuwe minister van Financiën in Canada

De Canadese premier Justin Trudeau heeft dinsdag Chrystia Freeland aangesteld als de eerste vrouwelijke minister van Financiën. “Het werd tijd dat we dat glazen plafond braken”, aldus Freeland. Ze volgt Bill Morneau op, die een dag eerder onverwacht zijn ontslag had ingediend.

Freeland na het conflict met Magnette. Foto: rr

Als minister van Buitenlandse Zaken was Freeland enkele jaren terug nog de grote pleitbezorger van het CETA-handelsakkoord met de Europese Unie. Ze clashte daarover met toenmalig Waals minister-president Paul Magnette.

“Ik kan niemand bedenken die beter geplaatst is om samen met mij en de rest van dit prachtige team te werken als minister van Financiën, en te werken aan een betere toekomst voor de Canadezen”, zei Trudeau.

Morneau wil secretaris-generaal worden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Canadese media weten echter dat er een haar in de boter zat tussen Morneau, die vijf jaar minister van Financiën was, en Trudeau. Dat conflict ging over de escalerende overheidsschuld, maar er loopt ook een onderzoek naar de toewijzing van een miljoenenbedrag aan studieleningen. Morneau ontkende dat Trudeau hem tot ontslag gedwongen had.