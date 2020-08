S&P 500 stijgt naar record op gemengd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met een gemengd beeld gesloten. De breed samengestelde S&P 500 steeg naar een nieuw recordniveau. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar de resultaten van supermarktgigant Walmart.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 27.778,07 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3.389,78 punten. Daarmee werden de koersverliezen voor de beursindex door de coronacrisis weer goedgemaakt. Technologiebeurs Nasdaq werd 0,7 procent hoger gezet op 11.210,84 punten.

Walmart profiteerde in coronatijd van hamsterende Amerikanen, die ook online hun slag sloegen. Wel waarschuwde Walmart dat onzekerheid over nieuwe coronasteun voor Amerikaanse huishoudens een wissel kan trekken op het lopende kwartaal. Als die cheques niet doorlopen kan dat het winkelgedrag beïnvloeden. Walmart ging 0,7 procent omlaag.

De euro was 1,1934 dollar waard tegen 1,1926 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 42,57 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 45,08 dollar per vat.