Directeur De Roma over sluiting tot het einde van het jaar: “Ja, er zijn tranen gevloeid”

Borgerhout -

“We vallen meteen met de deur in huis: De Roma gaat niet meer open in 2020.” De boodschap die directrice Danielle Dierckx maandagavond aan de honderden medewerkers van het cultuurhuis in Borgerhout moest mailen was niet prettig, maar wel noodzakelijk. “We willen onze geloofwaardigheid niet op het spel zetten.”